Режисер Вілсон знімає фільм про 30 концертів співака Стайлза — Rolling Stone

Режисер Джон Вілсон знімає документальний фільм про резиденцію співака Гаррі Стайлза Together, Together у Madison Square Garden. Концертна серія, що складається з 30 виступів, розпочалася в серпні та триватиме до 31 жовтня.

Зйомки почалися в серпні

Як повідомляє Rolling Stone, останніми днями в соціальних мережах поширилися фотографії Вілсона з камерою поруч зі Стайлзом у Нью-Йорку. Це викликало припущення шанувальників про можливу співпрацю музиканта й режисера.

Вілсон відомий серіалом HBO How To With John Wilson і фільмом The History of Concrete. За даними Variety, він почав працювати над стрічкою про резиденцію Стайлза ще в серпні.

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Концерти та історії учасників туру

Фільм поєднає записи живих виступів із поглядом на світ Стайлза. Variety описує майбутню роботу як проєкт, що також зосередиться на реальних історіях людей, залучених до туру: самого співака, його прихильників і працівників за лаштунками.

У виробництві документального фільму беруть участь Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures і Стайлз. За інформацією Rolling Stone, для стрічки також розглядають можливість кінотеатрального прокату.

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