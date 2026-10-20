Стало відомо про новий роман Дженніфер Лопес — Page Six

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес закрутила новий роман.

Як пише видання Page Six, зараз зірка зустрічається зі своїм партнером по фільму «Офісний роман» на Netflix — 46-річним актором Бреттом Голдштейном. Інсайдери стверджують, що після спільної роботи їхні стосунки переросли в «неформальні».

До слова, днями актори відвідали вечірку в Лос-Анджелесі. Вони прийшли окремо, але пішли із заходу разом.

«Єдине, що їх об'єднує, це те, що вони обидва люблять ходити на вечірки та в ресторани. На відміну від її колишнього Бена Аффлека, який завжди мав похмурий вигляд, коли вони кудись виходили», — наголошують інсайдери.

До речі, Лопес та Голдштейн заперечують, що між ними роман. Проте знаменитість зазначала, що актор цілується найкраще за всіх її колег.

Джерело: Page Six

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