Стало відомо про новий роман Дженніфер Лопес — Page Six
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес могла розпочати нові стосунки. За даними ЗМІ, інсайдери розкрили ім’я ймовірного обранця зірки, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес закрутила новий роман.
Як пише видання Page Six, зараз зірка зустрічається зі своїм партнером по фільму «Офісний роман» на Netflix — 46-річним актором Бреттом Голдштейном. Інсайдери стверджують, що після спільної роботи їхні стосунки переросли в «неформальні».
До слова, днями актори відвідали вечірку в Лос-Анджелесі. Вони прийшли окремо, але пішли із заходу разом.
«Єдине, що їх об'єднує, це те, що вони обидва люблять ходити на вечірки та в ресторани. На відміну від її колишнього Бена Аффлека, який завжди мав похмурий вигляд, коли вони кудись виходили», — наголошують інсайдери.
До речі, Лопес та Голдштейн заперечують, що між ними роман. Проте знаменитість зазначала, що актор цілується найкраще за всіх її колег.
Джерело: Page Six
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