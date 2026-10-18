导演约翰·威尔逊正在拍摄一部关于歌手哈里·斯泰尔斯在麦迪逊广场花园举办的 Together, Together 驻场演出的纪录片。这一由30场演出组成的系列音乐会于8月开始，将持续至10月31日。

拍摄于8月开始

据《滚石》报道，近几天，社交媒体上流传着威尔逊在纽约手持摄像机站在斯泰尔斯身旁的照片。这引发了粉丝对这位音乐人与导演可能合作的猜测。

威尔逊因HBO剧集 How To With John Wilson 和电影 The History of Concrete 而知名。据 Variety 报道，他早在8月就开始制作这部关于斯泰尔斯驻场演出的影片。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

演唱会与巡演参与者的故事

这部影片将把现场演出录影与对斯泰尔斯世界的呈现结合起来。Variety 将这部即将推出的作品描述为一个也将聚焦参与巡演者真实故事的项目：包括歌手本人、他的粉丝以及幕后工作人员。

Universal Pictures Content Group、Peanut World Pictures 和斯泰尔斯参与了这部纪录片的制作。据《滚石》报道，该片也在考虑院线发行的可能性。

关注我们在