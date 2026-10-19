《滚石》：乔恩·斯图尔特将主持《每日秀》至2028年底

主持人乔恩·斯图尔特将继续在Comedy Central每周一主持《每日秀》，直至2028年12月。《滚石》报道。

2024年回归

斯图尔特于2024年初、当年秋季选举前回归该节目。最初，他的参与仅计划持续至选举周期结束，但在去年11月，他已将主持工作延长至2026年。

Skydance TV联席主席兼首席内容官乔治·奇克斯称斯图尔特是时代级人才，并称《每日秀》是最具影响力的电视项目之一，也是Comedy Central的重要组成部分。他还表示，公司很高兴继续与斯图尔特及其获奖新闻团队合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他日期的主持人

斯图尔特于1999年加入《每日秀》，并主持该节目至2015年。随后由特雷弗·诺亚接任主持人，后者于2022年离开该节目。2023年，节目记者轮流承担主持职责，时间不足一年。

从周二至周四，罗尼·程、乔什·约翰逊、乔丹·克莱珀、迈克尔·科斯塔、德西·莱迪克、特洛伊·岩田和格蕾丝·库伦施密特将继续轮流担任主持人。该节目于周一至周四美国东部时间23:00在Comedy Central播出，并于次日可在Paramount+观看。

节目奖项

今年，《每日秀》获得两项创意艺术艾美奖。其中，德西·莱迪克凭借《每日秀：德西·莱迪克·福克斯普莱恩斯》获得短篇喜剧或剧情剧集杰出表演奖。

关注我们在