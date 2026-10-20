美国纽约州法院驳回了歌手玛丽亚·凯莉的兄长摩根·凯莉提出的诉讼中其余的索赔请求。他指控妹妹因2020年出版的回忆录《The Meaning of Mariah Carey》而诽谤他。法官莱斯莉·A·斯特罗于周一作出裁决，《滚石》报道。

歌手兄长的诉讼

摩根·凯莉于2021年5月28日提起诉讼。他称，妹妹将他描绘成有暴力倾向的人，称他参与可卡因交易，并提及他童年时期的行为问题，从而损害了他的名誉。

原告还称，玛丽亚·凯莉依据的是他们已故母亲提供的信息，而该书的商业成功据称对她而言比核实所述说法更重要。他在诉状中指出，他认为损失金额超过2000万美元。

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法院与双方的立场

法官认定，摩根·凯莉未能证明其妹妹在传播受到质疑的说法时存在实际恶意（actual malice）。根据纽约州法律，公众人物在诽谤案件中必须证明，被告明知陈述为虚假，或罔顾真相地传播了虚假陈述。

法院认为，兄妹关系恶化本身并不能证明这一标准。玛丽亚·凯莉的律师约翰·罗森伯格告诉 Billboard，该裁决确认了有必要为就公共利益问题发声的作者提供广泛保护。摩根·凯莉的律师理查德·奥尔特曼告诉《滚石》，原告方不同意该裁决，并打算在近期提出上诉。

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