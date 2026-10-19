蒂姆·麦格劳入选乡村音乐名人堂——《滚石》

乡村音乐歌手蒂姆·麦格劳在纳什维尔的CMA剧院举行的第31届年度Medallion Ceremony上入选乡村音乐名人堂。据《滚石》报道，他在现代时代艺术家类别中获此荣誉。词曲作者保罗·奥弗斯特里特，以及已故的拉尔夫·斯坦利和卡特·斯坦利兄弟，也在资深时代艺术家类别中入选名人堂。

麦格劳的演讲

麦格劳在演讲中回忆起自己于1989年5月9日从路易斯安那州家乡斯塔特来到纳什维尔的情景。同一天，他的音乐偶像、拉尔夫·斯坦利的Clinch Mountain Boys乐队前成员基思·惠特利在34岁时去世。惠特利去世前一年，凭借由奥弗斯特里特创作的《When You Say Nothing at All》，获得了他五首登顶排行榜的热门歌曲中的一首。

Alabama乐队的兰迪·欧文向麦格劳颁发了仪式奖章。帕克·麦科勒姆和莱妮·威尔逊为这位新晋名人堂成员演出。该歌手的妻子菲丝·希尔也在仪式嘉宾之列，她以掌声支持艺人并带领全场起立欢呼。麦格劳在演讲中表示，希望有一天能看到希尔入选名人堂。

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Lady A的演出

当晚的重要表演之一是Lady A演唱麦格劳2004年的歌曲《Live Like You Were Dying》。这首歌由克雷格·怀斯曼和蒂姆·尼科尔斯创作。前一个月，Lady A主唱查尔斯·凯利宣布被诊断出罕见的血癌，并打算开始治疗。

比利·斯特林斯、里基·斯卡格斯和文斯·吉尔、杰米·约翰逊、布莱克·谢尔顿、莫莉·塔特尔以及帕蒂·洛夫莱斯也在仪式上演出。洛夫莱斯以传统歌曲《Will the Circle Be Unbroken》为当晚画上句号。

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