Wykonawca muzyki country Tim McGraw został wprowadzony do Galerii Sław Muzyki Country w CMA Theater w Nashville podczas 31. dorocznej ceremonii Medallion Ceremony. Jak informuje Rolling Stone, został uhonorowany w kategorii artystów współczesnej ery. Do Galerii Sław w kategorii artystów ery weteranów wprowadzono także autora piosenek Paula Overstreeta oraz zmarłych braci Ralpha i Cartera Stanleyów.

Przemówienie McGrawa

W swoim przemówieniu McGraw wspomniał, jak 9 maja 1989 roku przybył do Nashville ze swojego rodzinnego miasta Start w Luizjanie. Tego samego dnia w wieku 34 lat zmarł jego muzyczny idol Keith Whitley — były członek zespołu Clinch Mountain Boys Ralpha Stanleya. Rok przed śmiercią Whitley zdobył jeden ze swoich pięciu hitów, które zajęły pierwsze miejsce na liście przebojów, utworem „When You Say Nothing at All”, którego autorem był Overstreet.

Ceremonialny medalion McGrawowi wręczył Randy Owen z zespołu Alabama. Dla nowego członka Galerii Sław wystąpili Parker McCollum i Lainey Wilson. Żona wykonawcy, Faith Hill, była wśród gości ceremonii, wspierała artystów oklaskami i przewodziła owacjom. W swoim przemówieniu McGraw powiedział, że ma nadzieję, iż pewnego dnia zobaczy wprowadzenie Hill do Galerii Sław.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Występ Lady A

Jednym z kluczowych numerów wieczoru było wykonanie przez zespół Lady A utworu McGrawa z 2004 roku „Live Like You Were Dying”. Piosenkę napisali Craig Wiseman i Tim Nichols. W poprzednim miesiącu wokalista Lady A Charles Kelley poinformował o diagnozie rzadkiej formy raka krwi oraz o zamiarze rozpoczęcia leczenia.

Podczas ceremonii wystąpili także Billy Strings, Ricky Skaggs i Vince Gill, Jamey Johnson, Blake Shelton, Molly Tuttle oraz Patty Loveless. Loveless zakończyła wieczór tradycyjną piosenką „Will the Circle Be Unbroken”.

Czytaj nas na