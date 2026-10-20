Sąd stanowy Nowego Jorku w USA oddalił pozostałe roszczenia w pozwie Morgana Careya, brata piosenkarki Mariah Carey. Oskarżał on ją o zniesławienie w związku z pamiętnikiem The Meaning of Mariah Carey, wydanym w 2020 roku. Sędzia Leslie A. Stroh wydała orzeczenie w poniedziałek, informuje Rolling Stone.

Pozew brata piosenkarki

Morgan Carey złożył pozew 28 maja 2021 roku. Twierdził, że siostra zaszkodziła jego reputacji, przedstawiając go jako osobę skłonną do przemocy, wskazując na jego udział w handlu kokainą oraz wspominając o jego problemach z zachowaniem w dzieciństwie.

Powód twierdził również, że Mariah Carey opierała się na informacjach ich zmarłej matki, a komercyjny sukces książki miał być dla niej ważniejszy niż weryfikacja przedstawionych twierdzeń. W pozwie wskazał, że wysokość szkód, jego zdaniem, przekracza 20 mln dolarów.

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Stanowisko sądu i stron

Sędzia uznała, że Morgan Carey nie udowodnił istnienia actual malice po stronie siostry podczas rozpowszechniania kwestionowanych twierdzeń. Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork osoba publiczna w sprawach o zniesławienie musi udowodnić, że pozwany rozpowszechnił fałszywe oświadczenie, wiedząc o jego fałszywości lub lekkomyślnie lekceważąc prawdę.

Zdaniem sądu pogorszenie relacji między bratem a siostrą samo w sobie nie dowodzi spełnienia tego standardu. Adwokat Mariah Carey, John Rosenberg, powiedział Billboardowi, że orzeczenie potwierdza potrzebę szerokiej ochrony autorów wypowiadających się w sprawach interesu publicznego. Adwokat Morgana Careya, Richard Altman, przekazał Rolling Stone, że strona powodowa nie zgadza się z orzeczeniem i zamierza w najbliższym czasie złożyć od niego odwołanie.

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