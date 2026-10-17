W USA HBO potwierdziło, że Antonio Banderas i Nicolas Cage zagrają w piątym sezonie serialu True Detective, którego akcja będzie rozgrywać się w Nowym Jorku. Zdjęcia do nowego sezonu mają rozpocząć się w 2027 roku. Informuje o tym Rolling Stone, powołując się na teaser HBO.

Role Cage'a i Banderasa

W nagraniu HBO wspomniało o aktorskich duetach z poprzednich sezonów serialu, w tym o Matthew McConaugheyu i Woodym Harrelsonie, a także o Colinie Farrellu i Vince'ie Vaughnie. Następnie firma przedstawiła Cage'a i Banderasa jako aktorski duet nowego sezonu.

Nicolas Cage zagra postać o imieniu Henry Logan, a Antonio Banderas — Raya Garcię. HBO nie ujawniło jeszcze innych szczegółów fabuły.

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Miejsce akcji i zespół twórczy

Jak informowano wcześniej, akcja piątego sezonu będzie rozgrywać się w Jamaica Bay w Nowym Jorku, w USA. Będzie to odróżniać nową część od czwartego sezonu True Detective: Night Country, którego wydarzenia rozgrywały się na Alasce.

W ubiegłym tygodniu Cage sam poinformował o możliwym udziale w projekcie podczas panelu Comic-Con. Issa López ponownie będzie showrunnerką i scenarzystką piątego sezonu; pełniła te role w czwartym sezonie serialu.

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