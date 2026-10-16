Billy Joel poinformował, że obecnie nie wolno mu prowadzić samochodu. Muzyk opowiedział o tym The Hollywood Reporter, podaje Rolling Stone.

Odpowiadając na pytanie o możliwy powrót na scenę, Joel powiedział, że wcześniej musi przejść serię badań. Według niego neurolog wyjaśnił mu, że każdy występ jest dla niego podobny do wstrząśnienia mózgu.

Odwołane występy

W ubiegłym roku Joel wycofał się z występów koncertowych po zdiagnozowaniu wodogłowia normotensyjnego i odwołał trasę zaplanowaną na lata 2025–2026. W oświadczeniu na stronie muzyka wskazywano wówczas, że jego stan pogorszył się z powodu niedawnych koncertów, co spowodowało problemy ze słuchem, wzrokiem i równowagą.

W tym samym oświadczeniu podano, że piosenkarz przechodził fizjoterapię zgodnie z zaleceniami lekarzy. W ubiegłym miesiącu podczas rozmowy ze słuchaczami SiriusXM Joel wezwał fanów, aby się o niego nie martwili. Powiedział, że czuje się dobrze, choć ma problemy z równowagą i częściowo stracił słuch.

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Muzyk zasugerował również, że na jego słuch mogły wpłynąć wiek, rockandrollowy styl życia i głośny dźwięk podczas występów.

Sprzedaż kolekcji motocykli

Joel przygotowuje się do sprzedaży na aukcji ponad 70 zabytkowych motocykli ze swojej kolekcji. Licytacja jest zaplanowana na 20 i 21 listopada. Przez dziesięciolecia kolekcjonował i restaurował stare motocykle.

Przez 15 lat Joel prowadził na Long Island warsztat 20th Century Cycles, służący do przechowywania i obsługi motocykli. Działał on również jako bezpłatne muzeum, w którym prezentowano jego kolekcję, ale został zamknięty w 2025 roku.

Piosenkarz wyjaśnił sprzedaż swoim wiekiem oraz tym, że nie może już jeździć tak często jak wcześniej. Jak powiedział, z powodu stanu zdrowia jazda motocyklem stała się dla niego mniej pewna, dlatego zdecydował się wystawić na aukcję znaczną część kolekcji.

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