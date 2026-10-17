В США HBO подтвердил, что Антонио Бандерас и Николас Кейдж сыграют в пятом сезоне сериала True Detective, события которого будут разворачиваться в Нью-Йорке. Съемки нового сезона должны начаться в 2027 году. Об этом Rolling Stone сообщает со ссылкой на тизер HBO.

Роли Кейджа и Бандераса

В видео HBO упомянул актерские дуэты из предыдущих сезонов сериала, в частности Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона, а также Колина Фаррелла и Винса Вона. После этого компания представила Кейджа и Бандераса как актерский дуэт нового сезона.

Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас — Рая Гарсию. Других подробностей сюжета HBO пока не раскрыл.

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Место действия и творческая команда

Как сообщалось ранее, действие пятого сезона будет разворачиваться в заливе Джамейка-Бей в Нью-Йорке, США. Это будет отличать новую часть от четвертого сезона True Detective: Night Country, события которого происходили на Аляске.

На прошлой неделе Кейдж сам сообщил о возможном участии в проекте во время панели Comic-Con. Шоураннеркой и сценаристкой пятого сезона вновь станет Исса Лопес, которая выполняла эти роли в четвертом сезоне сериала.

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