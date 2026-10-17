Продюсер Чад Хьюго в новом судебном документе выступил против ходатайства Фаррелла Уильямса о прекращении его иска о нарушении авторских прав. Хьюго утверждает, что Уильямс пытается преуменьшить его роль в The Neptunes и превратить успех дуэта в достижение одного человека, сообщает Rolling Stone.

Спор об объеме иска

Хьюго и его адвокат Брент Леман не согласились с аргументом Уильямса о том, что иск касается лишь одной песни. По версии Хьюго, дело охватывает значительно более широкий массив композиций, созданных в ходе почти 50 студийных сессий в 2019–2021 годах.

Продюсер заявляет, что Уильямс, связанные с ним компании, лейблы и издатели контролируют записи, которые могут установить, как эти композиции в итоге были выпущены. Песню EarthGang «U Gotta» Хьюго привел в качестве примера, поскольку, по его утверждению, его убрали из титров трека, хотя исполнители признавали его вклад в запись.

Позиции сторон

Хьюго назвал требование предоставить более подробные данные несправедливым. Он утверждает, что в течение 2021–2024 годов неоднократно запрашивал отчеты о роялти, финансовые документы и другие материалы, но почти ничего не получил, несмотря на признание юристов, что существуют дополнительные документы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Адвокаты Уильямса не предоставили Rolling Stone оперативный комментарий. В ходатайстве о прекращении дела Уильямс заявил, что после трех лет и трех версий иска Хьюго так и не определил четкого требования в отношении авторских прав, которое мог бы рассмотреть федеральный суд.

Уильямс также отметил, что в первоначальной жалобе Хьюго не назвал конкретных песен, упомянув только альбом N.E.R.D. No One Ever Really Dies. В измененной жалобе фигурировали восемь композиций, однако Хьюго не включил их во вторую измененную жалобу, поданную в прошлом месяце. Последняя версия называет только «U Gotta» и не уточняет, заявляет ли Хьюго права на музыкальную композицию, звукозапись или оба объекта, говорится в ходатайстве Уильямса.

В иске Хьюго также назвал альбом No One Ever Really Dies источником предполагаемого ущерба на сумму более 1 млн долларов. По его словам, пластинка дебютировала на десятом месте чарта Billboard и набрала миллионы прослушиваний.

Читай нас в