制作人查德·雨果在一份新的法庭文件中反对法瑞尔·威廉姆斯要求驳回其版权侵权诉讼的动议。雨果称，威廉姆斯正试图贬低他在 The Neptunes 中的作用，并将该组合的成功变成一个人的成就，据《滚石》报道。

关于诉讼范围的争议

雨果及其律师布伦特·莱曼不同意威廉姆斯关于该诉讼仅涉及一首歌曲的论点。按照雨果的说法，该案涵盖的作品范围广得多，这些作品创作于2019年至2021年间近50次录音室创作期间。

这名制作人称，威廉姆斯、与其有关联的公司、唱片公司和出版商控制着相关录音，而这些录音可能确定这些作品最终是如何发行的。雨果以EarthGang的歌曲《U Gotta》为例，称尽管表演者承认他对录音作出了贡献，他的名字却被从该曲目的署名中移除。

双方立场

雨果称，要求提供更详细信息的要求并不公平。他表示，在2021年至2024年期间，他多次索要版税报表、财务文件及其他材料，但几乎一无所获，尽管律师承认存在额外文件。

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威廉姆斯的律师没有立即向《滚石》发表评论。在驳回案件的动议中，威廉姆斯称，经过三年及三版诉状后，雨果仍未明确一项可由联邦法院审理的清晰版权主张。

威廉姆斯还指出，雨果在最初的诉状中没有列出具体歌曲，只提及N.E.R.D.的专辑《No One Ever Really Dies》。修改后的诉状列出了八首作品，但雨果没有将它们纳入上个月提交的第二次修改诉状。威廉姆斯的动议称，最新版本仅列出《U Gotta》，且未说明雨果主张的是音乐作品、录音制品，还是两者的权利。

雨果还在诉讼中称，专辑《No One Ever Really Dies》是超过100万美元所谓损失的来源。据他称，该唱片在Billboard榜单上首发排名第十，并获得数百万次播放。

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