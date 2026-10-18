Режиссёр Джон Уилсон снимает документальный фильм о резиденции певца Гарри Стайлза Together, Together в Madison Square Garden. Концертная серия, состоящая из 30 выступлений, началась в августе и продлится до 31 октября.

Съёмки начались в августе

Как сообщает Rolling Stone, в последние дни в социальных сетях распространились фотографии Уилсона с камерой рядом со Стайлзом в Нью-Йорке. Это вызвало у поклонников предположения о возможном сотрудничестве музыканта и режиссёра.

Уилсон известен сериалом HBO How To With John Wilson и фильмом The History of Concrete. По данным Variety, он начал работать над лентой о резиденции Стайлза ещё в августе.

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Концерты и истории участников тура

Фильм объединит записи живых выступлений со взглядом на мир Стайлза. Variety описывает будущую работу как проект, который также сосредоточится на реальных историях людей, задействованных в туре: самого певца, его поклонников и работников за кулисами.

В производстве документального фильма участвуют Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures и Стайлз. По информации Rolling Stone, для ленты также рассматривается возможность кинотеатрального проката.

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