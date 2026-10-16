Режиссер Стивен Содерберг поможет Мэтту Ривзу завершить последние недели основных съемок фильма «Бэтмен 2». Ривз временно отошел от работы на площадке по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на заявление представителя DC Studios, переданное Variety.

Завершение основных съемок

В DC Studios заявили, что Содерберг, который является поклонником творчества Ривза, сам предложил помощь. Он будет работать при полной поддержке студии, чтобы завершить финальные недели основного съемочного периода. Ривз и Содерберг будут тесно сотрудничать с актерами и съемочной группой, чтобы воплотить видение Ривза.

Ранее DC сообщила о паузе в производстве картины, чтобы Ривз мог уделить внимание семейным обстоятельствам. В публикации в X режиссер подчеркнул, что не покидает проект, однако не будет на съемочной площадке до завершения основных съемок. Он поблагодарил Содерберга за помощь в это сложное время, а также поклонников за поддержку.

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Планы премьеры

Содерберг заявил, что считает работу Ривза над первым «Бэтменом» продуманной, конкретной и цельной. По его словам, цель заключается в создании материала, который органично соединится с уже отснятыми сценами, чтобы Ривз мог должным образом завершить свой фильм.

Производство «Бэтмена 2» уже несколько раз откладывали. Картину, анонсированную в 2022 году после успеха «Бэтмена», сначала планировали выпустить в октябре 2026 года, затем премьеру перенесли на октябрь 2027 года. Сейчас выход фильма запланирован на 18 февраля 2028 года. Роберт Паттинсон снова сыграет главную роль, а Энди Серкис и Колин Фаррелл, как ожидается, вернутся к образам Альфреда и Пингвина.

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