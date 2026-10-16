Группа U2 выпустила новый сингл The Greatest Show on Earth и анонсировала одноименное мировое турне, старт которого запланирован на февраль 2027 года в Мехико, Мексика. После этого музыканты должны выступить в Сан-Паулу и Буэнос-Айресе. Даты концертов в Северной Америке и Европе объявят позже, сообщает Rolling Stone.

Новый сингл и клип

Композиция войдет в будущий альбом U2 Carnaval de Luz, релиз которого запланирован на 13 ноября. Ранее группа также представила с будущего альбома синглы Silencio и Street of Dreams.

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Вокалист Bono назвал The Greatest Show on Earth своей любимой песней с нового альбома и сказал, что это, возможно, лучшая композиция группы за долгое время. К синглу также вышел клип, который давний сотрудник U2 Антон Корбейн снял в пустыне Калифорнии.

Тур в поддержку альбома

В заявлении группа описала название песни и турне как вызов для самих музыкантов — стремление устроить для зрителей лучший вечер. Басист Адам Клейтон назвал Carnaval de Luz исключительной подборкой песен и итогом работы, которую участники коллектива выполняли на протяжении 50 лет.

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