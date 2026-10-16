Ким Кардашьян встала на защиту своей 13-летней дочери после критики её стиля

13-летняя Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, ответила на критику своей внешности и необычных модных экспериментов. Во время совместного прямого эфира с мамой в TikTok девушка призвала не делать выводов о ней, основываясь только на внешнем виде. Также Норт отвергла обвинения в том, что её стиль носит демонический характер, а Ким Кардашьян поддержала дочь.

«Перестаньте говорить, что я демоническая. Нет, это не так. Просто потому, что мне нравится так одеваться, не судите о книге по обложке», — заявила девушка.

45-летняя Ким Кардашьян предположила, что такие комментарии могут быть связаны с черными накладками на зубы и пирсингом дочери.

«Да, мне кажется, люди так говорят из-за черных накладок на зубы, а также из-за пирсинга и других подобных вещей», — сказала Кардашьян.

Норт ответила на это:

«Но я не понимаю, почему вы связываете это с демоничностью. Я этого не понимаю».

Мама спросила её, волнует ли дочь мнение других людей, и дала понять, что не считает чужие оценки определяющими.

В другой части эфира Норт рассказала о белом готическом образе в стиле лолиты, в котором она выступила на своём первом сольном концерте в театре The Vic в Чикаго в сентябре.

«Я подумала: если я собираюсь выступать на своём первом концерте, то должна появиться, как ангел, во всём белом. Вы же знаете, что я не занимаюсь ничем демоническим. Я верю в Иисуса. Именно так я хотела показать вам, что на самом деле я — свет, а не тьма», — пояснила девушка.

Кардашьян также рассказала, что необычный стиль дочери проявился еще в раннем детстве. По словам основательницы бренда SKIMS, Норт с дошкольного возраста интересовалась пирсингом и хотела сделать конкретные проколы.

«Когда она была маленькой, я отводила её в школу, а она хотела только проколоть перегородку носа и бровь», – вспомнила Кардашьян и добавила: «В дошкольном возрасте она даже делала двойной пирсинг брови, приходя в школу с фальшивыми украшениями».

Норт также опровергла предположение, что её стиль связан с разводом родителей.

«Поэтому вы не можете говорить: „Откуда взялся этот стиль, это из-за развода?“ Нет, королева», – сказала она.

Ким Кардашьян и Канье Уэст завершили бракоразводный процесс в 2022 году. Помимо Норт, у бывших супругов есть ещё трое детей: сыновья Сент и Псалм и младшая дочь Чикаго.

Как сообщает People, во время трансляции Норт отреагировала на комментарии пользователей, которые называли её внешний вид «демоническим».

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