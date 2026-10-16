Кім Кардаш'ян захистила 13-річну доньку після критики її стилю

0:00 / 0:00

13-річна Норт Вест, донька Кім Кардаш'ян і Каньє Веста, відповіла на критику своєї зовнішності та незвичних модних експериментів. Під час спільного прямого ефіру з мамою в TikTok дівчина закликала не робити висновків про неї лише за зовнішнім виглядом. Також Норт відкинула звинувачення в тому, що її стиль має демонічний характер, а Кім Кардаш'ян підтримала доньку.

"Припиніть казати, що я демонічна. Ні, це не так. Просто тому, що мені подобається так одягатися, не судіть про книгу за її обкладинкою", – заявила дівчина.

45-річна Кім Кардаш'ян припустила, що такі коментарі можуть бути пов'язані з чорними накладками на зуби та пірсингом доньки.

"Так, мені здається, люди так кажуть через чорні накладки на зуби, а також через пірсинг та інші подібні речі", – сказала Кардаш'ян.

Норт відповіла на це:

"Але я не розумію, чому ви пов'язуєте це з демонічністю. Я цього не розумію".

Мама запитала її, чи хвилює доньку думка інших людей, і дала зрозуміти, що не вважає чужі оцінки визначальними.

Під час іншої частини ефіру Норт розповіла про білий готичний образ у стилі лоліта, у якому виступила на своєму першому сольному концерті в театрі The Vic у Чикаго у вересні.

"Я подумала: якщо я збираюся виступати на своєму першому концерті, то маю з'явитися, наче ангел, у всьому білому. Ви ж знаєте, що я не займаюся нічим демонічним. Я вірю в Ісуса. Саме так я хотіла показати вам, що насправді я світло, а не темрява", – пояснила дівчина.

Кардаш'ян також розповіла, що незвичний стиль доньки проявився ще в ранньому дитинстві. За словами засновниці бренду SKIMS, Норт із дошкільного віку цікавилася пірсингом і хотіла зробити конкретні проколи.

"Коли вона була маленькою, я відводила її до школи, а вона хотіла лише проколоти перегородку носа та брову", – згадала Кардаш'ян й додала: "У дошкільному віці вона навіть робила подвійний пірсинг брови, приходячи до школи з фальшивими прикрасами".

Норт також заперечила припущення, що її стиль пов'язаний із розлученням батьків.

"Тож ви не можете казати: 'Звідки взявся цей стиль, це через розлучення?' Ні, королево", – сказала вона.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест завершили розлучення у 2022 році. Окрім Норт, у колишнього подружжя є ще троє дітей: сини Сейнт і Псалм та молодша донька Чикаго.

Як повідомляє People, під час трансляції Норт відреагувала на коментарі користувачів, які називали її вигляд "демонічним".

Кім Кардашян найняла п’ятьох нянь для чотирьох дітей.

На Met Gala 2026 Кім Кардаш’ян з'явилась у бронзовому корсеті, як арт-об’єкт.

Читай нас у