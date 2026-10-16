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Зірка Хоббіта та Шерлока Мартін Фрімен уперше одружився — The Sun

UA NEWS 16 Жовтня 2026 11:01
Зірка Хоббіта та Шерлока Мартін Фрімен уперше одружився — The Sun
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Британський актор Мартін Фрімен, відомий за ролями у фільмах «Хоббіт» і серіалі «Шерлок», уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 34-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.

 

Пара не оголошувала про весілля публічно, однак днями з’явилася на кіноподії в Лондоні з обручками на пальцях, що привернуло увагу до змін в особистому житті акторів.

Мартін та Рейчел разом уже близько 6 років.

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Як відомо, перед тим актор 16 років прожив у цивільному шлюбі з актрисою Амандою Аббінгтон. У них є спільна 21-річна донька Грейс і 18-річний син Джо.

Факт одруження речник Фрімена підтвердив у коментарі The Sun.

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