Зірка Хоббіта та Шерлока Мартін Фрімен уперше одружився — The Sun
Британський актор Мартін Фрімен, відомий за ролями у фільмах «Хоббіт» і серіалі «Шерлок», уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 34-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.
Пара не оголошувала про весілля публічно, однак днями з’явилася на кіноподії в Лондоні з обручками на пальцях, що привернуло увагу до змін в особистому житті акторів.
Мартін та Рейчел разом уже близько 6 років.
Як відомо, перед тим актор 16 років прожив у цивільному шлюбі з актрисою Амандою Аббінгтон. У них є спільна 21-річна донька Грейс і 18-річний син Джо.
Факт одруження речник Фрімена підтвердив у коментарі The Sun.
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