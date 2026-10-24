Трек BTS Swim набрав 1 млрд прослуховувань у Spotify — Korea Herald

Сингл BTS Swim перевищив позначку в 1 мільярд прослуховувань на Spotify. Композиція стала першою піснею, випущеною у світі 2026 року, яка досягла такого результату, повідомляє Korea Herald.

Swim є головним синглом п’ятого студійного альбому BTS Arirang, що вийшов 20 березня. За даними агентства гурту, пісня досягла 1 мільярда сукупних прослуховувань станом на суботу. Це найшвидший результат BTS серед власних композицій, які перетнули цю позначку.

Сьома пісня BTS із мільярдом стримів

Swim стала сьомою композицією BTS, що набрала щонайменше 1 мільярд прослуховувань на Spotify. Серед інших пісень гурту з таким показником видання називає Dynamite, Butter та Boy With Luv за участі Halsey.

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У день релізу Swim очолила глобальний чарт Spotify Daily Top Songs Global, зібравши приблизно 14 мільйонів прослуховувань. Це був найвищий одноденний показник для композиції, випущеної у 2026 році.

Показники альбому Arirang

Альбом Arirang, перший альбом BTS за три роки й дев’ять місяців, станом на 14 жовтня набрав понад 5 мільярдів прослуховувань на Spotify. За даними видання, це найвищий показник серед альбомів, випущених у світі цього року. Усі 14 композицій платівки, зокрема інтерлюдія No. 29 зі звуком історичного Священного дзвону короля Сондока, кожна перевищили 200 мільйонів прослуховувань.

Swim дебютувала на першому місці Billboard Hot 100 у чарті від 4 квітня та залишалася в ньому 20 тижнів поспіль. У британському Official Singles Chart пісня посіла друге місце, що стало найкращим результатом гурту в цьому рейтингу.

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