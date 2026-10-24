BTS单曲《Swim》在Spotify上的播放量已突破10亿次。据《韩国先驱报》报道，该曲成为2026年在全球发行的首支达到这一成绩的歌曲。

《Swim》是BTS第五张录音室专辑《Arirang》的主打单曲，该专辑于3月20日发行。根据组合所属经纪公司的数据，截至周六，这首歌的累计播放量已达到10亿次。这是BTS自有歌曲中达到这一里程碑速度最快的成绩。

BTS第七首播放量破10亿的歌曲

《Swim》成为BTS第七首在Spotify获得至少10亿次播放的歌曲。该媒体列举的其他达到这一成绩的组合歌曲包括《Dynamite》、《Butter》以及与Halsey合作的《Boy With Luv》。

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发行当天，《Swim》以约1400万次播放登上Spotify Daily Top Songs Global全球榜榜首。这是2026年发行歌曲中的最高单日成绩。

《Arirang》专辑数据

截至10月14日，《Arirang》作为BTS三年零九个月来的首张专辑，在Spotify上的播放量已超过50亿次。据该媒体报道，这是今年在全球发行的专辑中的最高成绩。专辑全部14首歌曲均超过2亿次播放，其中包括收录历史悠久的圣德大王神钟声音的间奏曲《No. 29》。

《Swim》在4月4日的Billboard Hot 100榜单上空降第一，并连续20周留在榜单中。在英国Official Singles Chart上，这首歌位列第二，成为该组合在这一榜单中的最佳成绩。

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