Singiel BTS Swim przekroczył 1 miliard odtworzeń na Spotify. Utwór stał się pierwszą piosenką wydaną na świecie w 2026 roku, która osiągnęła taki wynik, podaje Korea Herald.

Swim jest głównym singlem z piątego albumu studyjnego BTS, Arirang, wydanego 20 marca. Według agencji zespołu utwór osiągnął 1 miliard łącznych odtworzeń według stanu na sobotę. Jest to najszybszy wynik BTS wśród własnych utworów, które przekroczyły ten próg.

Siódmy utwór BTS z miliardem odtworzeń

Swim stał się siódmym utworem BTS, który zgromadził co najmniej 1 miliard odtworzeń na Spotify. Wśród innych piosenek grupy z takim wynikiem publikacja wymienia Dynamite, Butter oraz Boy With Luv z udziałem Halsey.

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W dniu premiery Swim znalazł się na szczycie globalnego zestawienia Spotify Daily Top Songs Global, gromadząc około 14 milionów odtworzeń. Był to najwyższy jednodniowy wynik dla utworu wydanego w 2026 roku.

Wyniki albumu Arirang

Album Arirang, pierwszy album BTS od trzech lat i dziewięciu miesięcy, według stanu na 14 października zgromadził ponad 5 miliardów odtworzeń na Spotify. Według publikacji jest to najwyższy wynik wśród albumów wydanych na świecie w tym roku. Wszystkie 14 utworów z płyty, w tym interludium No. 29 z dźwiękiem historycznego Świętego Dzwonu króla Seongdeoka, przekroczyły po 200 milionów odtworzeń.

Swim zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard Hot 100 na liście z 4 kwietnia i pozostawał na niej przez 20 kolejnych tygodni. Na brytyjskiej liście Official Singles Chart utwór zajął drugie miejsce, co było najlepszym wynikiem grupy w tym rankingu.

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