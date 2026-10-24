Сингл BTS Swim превысил отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Композиция стала первой песней, выпущенной в мире в 2026 году, которая достигла такого результата, сообщает Korea Herald.

Swim является главным синглом пятого студийного альбома BTS Arirang, вышедшего 20 марта. По данным агентства группы, песня достигла 1 миллиарда совокупных прослушиваний по состоянию на субботу. Это самый быстрый результат BTS среди собственных композиций, преодолевших эту отметку.

Седьмая песня BTS с миллиардом стримов

Swim стала седьмой композицией BTS, набравшей не менее 1 миллиарда прослушиваний на Spotify. Среди других песен группы с таким показателем издание называет Dynamite, Butter и Boy With Luv при участии Halsey.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В день релиза Swim возглавила глобальный чарт Spotify Daily Top Songs Global, собрав примерно 14 миллионов прослушиваний. Это был самый высокий однодневный показатель для композиции, выпущенной в 2026 году.

Показатели альбома Arirang

Альбом Arirang, первый альбом BTS за три года и девять месяцев, по состоянию на 14 октября набрал более 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. По данным издания, это самый высокий показатель среди альбомов, выпущенных в мире в этом году. Все 14 композиций пластинки, в том числе интерлюдия No. 29 со звуком исторического Священного колокола короля Сондока, каждая превысили 200 миллионов прослушиваний.

Swim дебютировала на первом месте Billboard Hot 100 в чарте от 4 апреля и оставалась в нём 20 недель подряд. В британском Official Singles Chart песня заняла второе место, что стало лучшим результатом группы в этом рейтинге.

Читай нас в