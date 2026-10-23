Співачка Чаппелл Роан 22 жовтня завершила дводенну серію благодійних концертів Super Graphic Spectacular, присвячену збору коштів на підтримку ЛГБТК+ молоді. Під час фінального виступу вона запросила на сцену ПінкПантересс і Лолу Янг, повідомляє Rolling Stone.

Дуети фінального вечора

Разом із ПінкПантересс Роан виконала композицію Tonight із релізу британської артистки Fancy That та його ремікс-видання Fancy Some More?. Лола Янг долучилася до виконання пісні Picture You з альбому Роан The Rise and Fall of a Midwest Princess, перетворивши її на дует.

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Гості двох концертів

Упродовж двох вечорів у програмі також виступили Тінаше, Аманда Лепор, Блейн Петровія, Кіра Жете, Керолайн Полачек, MUNA, Аліса Мей, Фантазія Роял Гага та Свіді Едді. Роан також вийшла на сцену під час сету Керолайн Полачек, виконавши з нею Look at Me Now з альбому Pang.

Збір для ЛГБТК+ спільнот

Захід провели до першої річниці Midwest Princess Project. Усі чисті надходження від концертів мають спрямувати на подальшу підтримку трансгендерної молоді та ЛГБТК+ спільнот. На офіційному сайті Роан зазначили, що проєкт уже зібрав понад 800 тисяч доларів і підтримав більш як 60 організацій, які працюють для безпеки та добробуту ЛГБТК+ людей.

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