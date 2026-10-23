歌手查珀尔·罗恩于10月22日结束了为期两天的Super Graphic Spectacular慈善音乐会系列，活动旨在为支持LGBTQ+青年筹集资金。在最后一场演出中，她邀请PinkPantheress和洛拉·杨登台，《滚石》报道。

最后一晚的二重唱

罗恩与PinkPantheress共同演唱了这位英国艺人发行作品Fancy That及其混音版Fancy Some More?中的歌曲Tonight。洛拉·杨加入演唱罗恩专辑The Rise and Fall of a Midwest Princess中的歌曲Picture You，将其变成了一首二重唱。

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两场音乐会的嘉宾

两晚的节目中还出现了Tinashe、Amanda Lepore、Blaine Petrovia、Kira Jete、Caroline Polachek、MUNA、Alyssa May、Fantasia Royale Gaga和Sweaty Eddie。罗恩还在Caroline Polachek的表演期间登台，与她共同演唱了专辑Pang中的Look at Me Now。

为LGBTQ+社群筹款

该活动为纪念Midwest Princess Project成立一周年而举办。音乐会的所有净收益将用于继续支持跨性别青年和LGBTQ+社群。罗恩的官方网站指出，该项目已筹集超过80万美元，并支持了60多个致力于LGBTQ+人士安全与福祉的组织。

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