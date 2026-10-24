Blackpink成员Lisa发行了收录六首歌曲的迷你专辑《Press Play》，主打单曲为《Tarantino》。据《韩国先驱报》报道，该作品还收录了《Sawadika》《V12》《Cobra》《Cut U Off》和《Sweat》。

电影风格的音乐视频

这位歌手还发布了《Tarantino》的音乐视频，其灵感来自导演昆汀·塔伦蒂诺的电影风格。视频剧情中，Lisa穿过一家酒店，试图将一封信交给她最喜爱的导演，在途中克服一系列障碍并进入充满动感的场景。

发行前夕，这位艺人在首尔圣水洞举办了六首歌曲的预听会。活动以复古好莱坞电影院为概念布置，与这张EP的电影主题相呼应。

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《Sawadika》的成绩

此前发行的歌曲《Sawadika》推出了一支在Lisa家乡曼谷拍摄的音乐视频。根据其经纪公司的数据，该视频在前24小时内在YouTube获得超过7080万次观看——这是这位艺人音乐视频最成功的开局，也是2026年发行的音乐视频中首日最高的成绩。

《Sawadika》空降Billboard Hot 100榜第69位，成为Lisa作为独唱艺人在该榜单上的最高首发排名。此前，她曾在MTV音乐录影带大奖上演唱这首歌，并凭借《Dream》获得Best Pop奖项。

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