Lisa, członkini Blackpink, wydała sześcioutworową minipłytę Press Play, której głównym singlem został utwór Tarantino. Jak podaje Korea Herald, wydawnictwo zawiera także piosenki Sawadika, V12, Cobra, Cut U Off i Sweat.

Teledysk w stylu filmowym

Piosenkarka zaprezentowała także teledysk do Tarantino, inspirowany filmową stylistyką reżysera Quentina Tarantino. Zgodnie z fabułą wideo Lisa przechodzi przez hotel, aby dostarczyć list swojemu ulubionemu reżyserowi, pokonując szereg przeszkód i trafiając w dynamiczne sceny.

W przeddzień premiery artystka zorganizowała w dzielnicy Seongsu-dong w Seulu wieczór przedpremierowego odsłuchu wszystkich sześciu utworów. Wydarzenie zaaranżowano w koncepcji vintage’owego hollywoodzkiego kina, która odpowiadała filmowej tematyce EP-ki.

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Wyniki Sawadika

Wcześniej wydany utwór Sawadika otrzymał teledysk nakręcony w rodzinnym dla Lisy Bangkoku. Według danych jej agencji w pierwszych 24 godzinach wideo zdobyło na YouTube ponad 70,8 mln wyświetleń — był to najskuteczniejszy start teledysku artystki oraz najwyższy wynik pierwszego dnia wśród klipów wydanych w 2026 roku.

Sawadika zadebiutowała na 69. miejscu listy Billboard Hot 100, co było najwyższym debiutem Lisy w tym rankingu jako solowej wykonawczyni. Wcześniej wykonała ten utwór podczas MTV Video Music Awards, gdzie zdobyła także nagrodę w kategorii Best Pop za Dream.

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