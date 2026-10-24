W Stanach Zjednoczonych piosenkarz Stevie Wonder złożył pozew cywilny przeciwko Carmen Efferson, domagając się jej eksmisji z domu z trzema sypialniami w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Jak podaje Rolling Stone, w pozwie wskazano, że Efferson mieszkała w tym domu od 1988 roku bez płacenia czynszu.

Ustne porozumienie

Zgodnie z materiałami pozwu Wonder i Efferson mieli rzekomo zawrzeć ustne porozumienie, które pozwalało jej mieszkać w nieruchomości bezpłatnie. Publikacja podaje, że Efferson mogła wcześniej być narzeczoną wykonawcy.

Konflikt powstał podczas odnawiania ubezpieczenia nieruchomości. Przedstawiciele Wondera trzykrotnie próbowali wejść do domu w celu przeprowadzenia inspekcji w lipcu, jednak Efferson, jak twierdzą dokumenty sądowe, nie pozwoliła im wejść.

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Żądanie opuszczenia domu

Po korespondencji prawnicy poinformowali Efferson, że ustne porozumienie zostało anulowane z powodu nieprzestrzegania jego warunków, i wysłali jej zawiadomienie o eksmisji. Termin wyprowadzki wyznaczono na 27 sierpnia 2026 roku.

Efferson nie opuściła domu w wyznaczonym terminie, po czym zespół prawny Wondera zwrócił się do Sądu Najwyższego Los Angeles. W pozwie piosenkarz prosi sąd o nakazanie jej opuszczenia nieruchomości oraz o zasądzenie 600 dolarów odszkodowania, które według powoda jest związane z nieodnowieniem ubezpieczenia mienia. Przedstawiciel Wondera nie udzielił Rolling Stone natychmiastowego komentarza.

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