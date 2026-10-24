В США певец Стиви Уандер подал гражданский иск против Кармен Эфферсон, требуя выселить ее из дома с тремя спальнями в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. По данным Rolling Stone, в иске указано, что Эфферсон проживала в этом доме с 1988 года без уплаты арендной платы.

Устная договоренность

Согласно материалам иска, Уандер и Эфферсон предположительно заключили устную договоренность, позволявшую ей бесплатно проживать в доме. Издание сообщает, что Эфферсон, возможно, ранее была невестой исполнителя.

Конфликт возник во время продления страхования недвижимости. Представители Уандера трижды пытались попасть в дом для инспекции в июле, однако Эфферсон, как утверждается в судебных материалах, не позволила им войти.

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Требование освободить дом

После переписки адвокаты сообщили Эфферсон, что устная договоренность отменена из-за несоблюдения ее условий, и направили ей уведомление о выселении. Крайним сроком выезда определили 27 августа 2026 года.

Эфферсон не покинула дом в установленный срок, после чего юридическая команда Уандера обратилась в Высший суд Лос-Анджелеса. В иске певец просит суд обязать ее освободить жилье и взыскать 600 долларов убытков, которые, по утверждению истца, связаны с непродлением страхования имущества. Представитель Уандера не предоставил Rolling Stone оперативный комментарий.

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