В США рок-музыкант Нил Янг подал иск на 10 миллионов долларов против комитета Trump 47 из-за использования композиции Rockin’ in the Free World на митинге Дональда Трампа в Янгстауне, штат Огайо. Как сообщает Rolling Stone, иск подан в федеральный суд Вирджинии, где базируется комитет.

Использование песни на митинге

По данным издания, композиция прозвучала 12 октября во время мероприятия в Янгстауне, на котором выступал Трамп. В пятистраничной жалобе Янг утверждает, что Трамп лично знал о необходимости получить лицензию на использование произведения, а также о том, что музыкант не предоставил бы такого разрешения.

Сам Трамп не указан ответчиком в новом деле. В иске также говорится, что использование композиции якобы произошло в нарушение соглашения 2020 года, заключенного после предыдущего судебного спора. По утверждению Янга, тогда Трамп согласился не использовать его музыку без разрешения.

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Предыдущие возражения Янга

В иске Янг и его адвокаты Роберт Бессер и Скотт Симмонс описали песню 1989 года как произведение, противопоставляющее политические обещания США реалиям жизни бедных, бездомных и забытых людей. Они также заявили, что, по их мнению, композиция является противоположностью взглядам Дональда Трампа.

Споры Янга с Трампом по поводу этой песни продолжаются с 2015 года, когда ее использовали во время объявления о президентской кампании в Trump Tower. Тогда музыкант заявил, что не давал разрешения на такое использование. В 2018 году Янг также публично призвал прекратить воспроизводить его композицию на политических мероприятиях.

Rolling Stone отмечает, что Белый дом, комитет Trump 47 и Республиканский национальный комитет не предоставили немедленного ответа на запрос о комментарии.

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