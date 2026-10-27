W Stanach Zjednoczonych rockowy muzyk Neil Young złożył pozew na 10 milionów dolarów przeciwko komitetowi Trump 47 w związku z wykorzystaniem utworu Rockin’ in the Free World na wiecu Donalda Trumpa w Youngstown w stanie Ohio. Jak informuje Rolling Stone, pozew został złożony w sądzie federalnym w Wirginii, gdzie swoją siedzibę ma komitet.

Wykorzystanie piosenki na wiecu

Według publikacji utwór został odtworzony 12 października podczas wydarzenia w Youngstown, na którym przemawiał Trump. W pięciostronicowym pozwie Young twierdzi, że Trump osobiście wiedział o konieczności uzyskania licencji na wykorzystanie utworu, a także o tym, że muzyk nie udzieliłby takiej zgody.

Sam Trump nie został wskazany jako pozwany w nowej sprawie. W pozwie stwierdzono również, że wykorzystanie utworu rzekomo nastąpiło z naruszeniem porozumienia z 2020 roku, zawartego po wcześniejszym sporze sądowym. Według Younga Trump zgodził się wówczas nie używać jego muzyki bez zgody.

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Wcześniejsze sprzeciwy Younga

W pozwie Young oraz jego prawnicy Robert Besser i Scott Simmons opisali piosenkę z 1989 roku jako utwór przeciwstawiający polityczne obietnice USA realiom życia biednych, bezdomnych i zapomnianych ludzi. Oświadczyli również, że ich zdaniem kompozycja jest przeciwieństwem poglądów Donalda Trumpa.

Spory Younga z Trumpem dotyczące tej piosenki trwają od 2015 roku, gdy wykorzystano ją podczas ogłoszenia kampanii prezydenckiej w Trump Tower. Muzyk oświadczył wówczas, że nie wyraził zgody na takie wykorzystanie. W 2018 roku Young także publicznie wezwał do zaprzestania odtwarzania jego utworu na wydarzeniach politycznych.

Rolling Stone zaznacza, że Biały Dom, komitet Trump 47 i Republikański Komitet Narodowy nie udzieliły natychmiastowej odpowiedzi na prośbę o komentarz.

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