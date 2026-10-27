Рок-музикант Ніл Янг подав позов на $10 млн через пісню на мітингу Трампа — Rolling Stone

У США рок-музикант Ніл Янг подав позов на 10 мільйонів доларів проти комітету Trump 47 через використання композиції Rockin’ in the Free World на мітингу Дональда Трампа в Янгстауні, штат Огайо. Як повідомляє Rolling Stone, позов подали до федерального суду у Вірджинії, де базується комітет.

Використання пісні на мітингу

За даними видання, композиція прозвучала 12 жовтня під час заходу в Янгстауні, на якому виступав Трамп. У п’ятисторінковій скарзі Янг стверджує, що Трамп особисто знав про потребу отримати ліцензію для використання твору, а також про те, що музикант не надавав би такого дозволу.

Сам Трамп не вказаний відповідачем у новій справі. У позові також ідеться, що використання композиції нібито відбулося всупереч угоді 2020 року, укладеній після попереднього судового спору. За твердженням Янга, тоді Трамп погодився не використовувати його музику без дозволу.

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Попередні заперечення Янга

У позові Янг і його адвокати Роберт Бессер та Скотт Сіммонс описали пісню 1989 року як твір, що протиставляє політичні обіцянки США реаліям життя бідних, бездомних і забутих людей. Вони також заявили, що композиція, на їхню думку, є протилежністю поглядам Дональда Трампа.

Суперечки Янга з Трампом щодо цієї пісні тривають із 2015 року, коли її використали під час оголошення про президентську кампанію в Trump Tower. Тоді музикант заявив, що не давав дозволу на таке використання. У 2018 році Янг також публічно закликав припинити відтворювати його композицію на політичних заходах.

Rolling Stone зазначає, що Білий дім, комітет Trump 47 і Республіканський національний комітет не надали негайної відповіді на запит про коментар.

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