在美国，摇滚音乐人尼尔·杨因其作品《Rockin’ in the Free World》在俄亥俄州扬斯敦举行的唐纳德·特朗普集会上被使用，对Trump 47委员会提起1000万美元诉讼。正如《滚石》报道，该诉讼已提交至弗吉尼亚州联邦法院，该委员会总部位于当地。

歌曲在集会上的使用

据该媒体报道，这首歌曲于10月12日在扬斯敦举行的一场活动中播放，特朗普在该活动上发表了讲话。在这份长达五页的起诉书中，杨称，特朗普本人知道使用该作品需要获得许可，也知道这名音乐人不会给予此类许可。

特朗普本人未被列为该新案件的被告。诉讼还称，这首歌曲的使用据称违反了2020年在此前一场法律纠纷后达成的协议。杨称，特朗普当时同意未经许可不使用他的音乐。

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杨此前的反对意见

在诉讼中，杨及其律师罗伯特·贝瑟和斯科特·西蒙斯将这首1989年的歌曲描述为一部将美国政治承诺与贫困者、无家可归者和被遗忘者的生活现实相对照的作品。他们还表示，在他们看来，这首作品与唐纳德·特朗普的观点相反。

杨与特朗普围绕这首歌的争议始于2015年，当时该歌曲在特朗普大厦宣布总统竞选时被使用。音乐人当时表示，他并未授权这种使用方式。2018年，杨还公开呼吁停止在政治活动中播放他的作品。

《滚石》指出，白宫、Trump 47委员会和共和党全国委员会未立即回应置评请求。

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