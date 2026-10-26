Федеральная судья в США Джозефин Л. Стейтон окончательно отклонила коллективный иск против Spotify, в котором платформу обвиняли в игнорировании миллиардов предположительно фальшивых прослушиваний музыки рэпера Drake. Иск подал рэпер RBX, настоящее имя которого Эрик Дуэйн Коллинз, сообщает Rolling Stone.

Позиция суда

В 16-страничном решении судья отметила, что Коллинз не доказал, что Spotify имела перед ним конкретную юридическую обязанность, а также не установил вред, необходимый для иска о небрежности. Согласно выводу суда, истец не привел достаточных фактов в поддержку утверждений о несправедливом применении платформой правил, мошенничестве или вреде потребителям либо конкурентам.

Стейтон также указала, что разница во влиянии между артистом и стриминговой компанией не означала, что Spotify находилась в особых отношениях защиты с истцом. Судья охарактеризовала их взаимоотношения как взаимовыгодные с экономической точки зрения, несмотря на дисбаланс сил, типичный для взаимодействия корпораций и физических лиц.

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В чем заключались обвинения

Коллинз, который является двоюродным братом Snoop Dogg, утверждал в иске, что существенная часть примерно 37 миллиардов прослушиваний Drake могла быть неаутентичной и происходить от сети бот-аккаунтов. По его мнению, искусственно завышенные показатели позволяют отдельным артистам получать большую долю роялти, уменьшая выплаты музыкантам с легитимными прослушиваниями.

Drake не был ответчиком по этому делу. Ранее суд уже отклонял иск, но разрешил Коллинзу внести изменения в заявление. Теперь дело окончательно закрыто, поэтому он не может повторно подать те же требования в федеральный суд.

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