美国联邦法官约瑟芬·L·斯泰顿最终驳回了一宗针对Spotify的集体诉讼。该诉讼指控该平台无视数十亿次据称为虚假的说唱歌手Drake音乐播放量。据《滚石》报道，该诉讼由说唱歌手RBX提起，其真实姓名为埃里克·德韦恩·柯林斯。

法院的立场

法官在一份长达16页的裁决中表示，柯林斯未能证明Spotify对其负有具体的法律义务，也未能证明提出过失诉讼所需的损害。法院认为，原告没有提出足够事实，以支持有关该平台不公平适用规则、欺诈，或对消费者或竞争对手造成损害的说法。

斯泰顿还指出，艺术家与流媒体公司之间影响力的差异，并不意味着Spotify与原告之间存在特殊的保护关系。法官将双方关系描述为在经济上互利，尽管其中存在公司与个人互动中常见的力量失衡。

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指控内容

柯林斯是Snoop Dogg的表亲。他在诉讼中称，Drake约370亿次播放中相当大的一部分可能并非真实播放，而是来自一个机器人账户网络。在他看来，被人为抬高的数据使某些艺术家能够获得更大份额的版税，从而减少拥有合法播放量的音乐人所得的报酬。

Drake并非本案被告。此前，法院已驳回过该诉讼，但允许柯林斯修改诉状。如今案件已最终结案，因此他不能再次向联邦法院提出相同请求。

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