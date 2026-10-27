由瑞恩·高斯林和扎克·希尔兹组成的乐队 Dead Man’s Bones 发布了单曲 Lost in the Night。这是该乐队17年来的首支新作品，《滚石》报道。

单曲音乐视频

乐队在发布歌曲的同时，也推出了一支由诺亚·朱佩和雷尼·斯宾塞出演的音乐视频。根据视频情节，这对情侣从墓地离开，在夜晚的城市中徘徊。

Lost in the Night 的制作人是 Dead Man’s Bones 的长期合作伙伴蒂姆·安德森。他还参与制作了该乐队于2009年发行的同名首张专辑。

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寻找声音

高斯林和希尔兹在洛杉矶不同的录音室工作，试图找到合适的声音。最终，他们在一个更具低保真风格的空间中找到了它——城外的一间棚屋，他们在那里安装了两把吉他、两台鼓机和一对合成器。

上周，高斯林的妻子伊娃·门德斯宣布了乐队的回归。她在帖子中开玩笑谈到，试图从这个长期未发布作品的乐队“召唤出新音乐”。随后，门德斯与 Dead Man’s Bones 在一则联合帖子中表示，新音乐将于10月27日发布。

Dead Man’s Bones 尚未透露有关新专辑的信息。与此同时，乐队在一则关于该单曲的 Instagram 帖子中承诺，很快将有更多作品发布。Dead Man’s Bones 唯一一张此前的专辑是与 Silverlake Conservatory Children’s Choir 合作录制的。

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