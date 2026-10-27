Группа Dead Man’s Bones, участниками которой являются Райан Гослинг и Зак Шилдс, представила сингл Lost in the Night. Это первая новая композиция коллектива за 17 лет, сообщает Rolling Stone.

Клип к синглу

Одновременно с песней группа выпустила музыкальное видео с участием Ноа Джупа и Рейни Спенсер. По сюжету клипа пара выходит с кладбища и бродит по городу ночью.

Продюсером Lost in the Night стал давний сотрудник Dead Man’s Bones Тим Андерсон. Он также работал над одноимённым дебютным альбомом группы, вышедшим в 2009 году.

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Поиск звучания

Гослинг и Шилдс работали в разных студиях Лос-Анджелеса, пытаясь найти нужное звучание. В итоге они нашли его в более лоу-файном пространстве — сарае за пределами города, где установили две гитары, две драм-машины и пару синтезаторов.

На прошлой неделе возвращение группы анонсировала жена Гослинга Ева Мендес. В публикациях она шутила о попытках «вызвать новую музыку» от коллектива, который долгое время не выпускал релизов. Позже в совместном посте Мендес и Dead Man’s Bones сообщили, что новая музыка выйдет 27 октября.

Dead Man’s Bones пока не раскрыл информацию о новом альбоме. В то же время в Instagram-посте о сингле группа пообещала, что вскоре появится больше материала. Единственный предыдущий альбом Dead Man’s Bones был записан в сотрудничестве с детским хором Silverlake Conservatory Children’s Choir.

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