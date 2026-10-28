Актриса Сьюзен Сент-Джеймс умерла в возрасте 80 лет — Asharq Al-Awsat

Актриса Сьюзен Сент-Джеймс, известная по ролям в сериалах McMillan & Wife и Kate & Allie, умерла в возрасте 80 лет. Об этом со ссылкой на представителя актрисы сообщил журнал People, пишет Asharq Al-Awsat. По данным издания, у Сент-Джеймс был диагностирован рак поджелудочной железы.

Телевизионная карьера

Сьюзен Джейн Миллер родилась 14 августа 1946 года в Лос-Анджелесе. В подростковом возрасте она работала моделью в Париже, а в 20 лет вернулась в Лос-Анджелес и заключила семилетний контракт со студией Universal Studios.

Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1966 году в Fame is the Name of the Game. Позднее она сыграла ассистентку-исследовательницу Пегги Максвелл в сериале The Name of the Game. За эту роль Сент-Джеймс получила премию «Эмми» в 1969 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наибольшую популярность ей принесла роль Салли Макмиллан в криминальном сериале McMillan & Wife, где ее партнером был Рок Хадсон. Сериал выходил в 1971–1976 годах, а актриса получила три номинации на «Эмми» за эту роль. Позднее она сыграла Кейт в ситкоме CBS Kate & Allie, который транслировался в 1984–1989 годах. За эту работу ее еще дважды номинировали на «Эмми».

Семья и поздние годы

В 1981 году, когда Сент-Джеймс была приглашенной ведущей Saturday Night Live, она познакомилась с тогдашним исполнительным продюсером шоу Диком Эберсолом. Они поженились примерно через шесть недель после знакомства и имели троих сыновей — Чарли, Вилли и Тедди. Тедди погиб в 2004 году в возрасте 14 лет в катастрофе частного самолета.

После завершения Kate & Allie актриса отошла от постоянной работы на телевидении, сосредоточившись на воспитании младших детей в Литчфилде, штат Коннектикут. Она время от времени появлялась в сериалах The Drew Carey Show, Law & Order: Special Victims Unit и Suits, а также поддерживала Special Olympics как волонтерка и член совета директоров организации.

Читай нас в