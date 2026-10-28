Aktorka Susan Saint James zmarła w wieku 80 lat — Asharq Al-Awsat

Aktorka Susan Saint James, znana z ról w serialach McMillan & Wife i Kate & Allie, zmarła w wieku 80 lat. Magazyn People poinformował o tym, powołując się na przedstawiciela aktorki, pisze Asharq Al-Awsat. Według publikacji u Saint James zdiagnozowano raka trzustki.

Kariera telewizyjna

Susan Jane Miller urodziła się 14 sierpnia 1946 roku w Los Angeles. Jako nastolatka pracowała jako modelka w Paryżu, a w wieku 20 lat wróciła do Los Angeles i podpisała siedmioletni kontrakt ze studiem Universal Studios.

Aktorka zadebiutowała w telewizji w 1966 roku w Fame is the Name of the Game. Później zagrała asystentkę badawczą Peggy Maxwell w serialu The Name of the Game. Saint James zdobyła za tę rolę nagrodę Emmy w 1969 roku.

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Największą popularność przyniosła jej rola Sally McMillan w serialu kryminalnym McMillan & Wife, w którym jej partnerem był Rock Hudson. Serial był emitowany w latach 1971–1976, a aktorka otrzymała za tę rolę trzy nominacje do nagrody Emmy. Później zagrała Kate w sitcomie CBS Kate & Allie, emitowanym w latach 1984–1989. Za tę pracę była jeszcze dwukrotnie nominowana do nagrody Emmy.

Rodzina i późniejsze lata

W 1981 roku, gdy Saint James była gościnną prowadzącą Saturday Night Live, poznała ówczesnego producenta wykonawczego programu, Dicka Ebersola. Pobrali się około sześciu tygodni po poznaniu i mieli trzech synów — Charliego, Williego i Teddy'ego. Teddy zginął w 2004 roku w wieku 14 lat w katastrofie prywatnego samolotu.

Po zakończeniu Kate & Allie aktorka wycofała się z regularnej pracy w telewizji, skupiając się na wychowywaniu młodszych dzieci w Litchfield w stanie Connecticut. Od czasu do czasu pojawiała się w serialach The Drew Carey Show, Law & Order: Special Victims Unit i Suits, a także wspierała Special Olympics jako wolontariuszka i członkini rady dyrektorów organizacji.

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