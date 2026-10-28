Film: Mąż blogerki Baby Daszy zrobił sobie tatuaż na cześć córki, ale popełnił błąd

Ukochany blogerki Babi Daszy postanowił uwiecznić na ciele datę urodzin ich przybranej córki, ale podczas sesji doszło do pomyłki. Zamiast poprawnej angielskiej pisowni „December” tatuażysta wytatuował „Desember”.

Jak się później okazało, rodzina nie zauważyła tej nieścisłości od razu, więc niespodzianka okazała się mieć jeszcze mały dodatek w postaci błędu ortograficznego.

Jednak para nie przejęła się tym zbytnio. Napis planują poprawić podczas korekty tatuażu.

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