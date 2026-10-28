演员苏珊·圣詹姆斯去世，享年80岁——Asharq Al-Awsat

因出演电视剧 McMillan & Wife 和 Kate & Allie 而闻名的演员苏珊·圣詹姆斯去世，享年80岁。People 杂志援引该演员的代表报道称，Asharq Al-Awsat 写道。据该媒体报道，圣詹姆斯被诊断出患有胰腺癌。

电视事业

苏珊·简·米勒于1946年8月14日出生于洛杉矶。她十几岁时曾在巴黎担任模特，20岁时回到洛杉矶，并与环球影业签订了一份为期七年的合同。

这位演员于1966年在 Fame is the Name of the Game 中首次亮相电视荧幕。此后，她在电视剧 The Name of the Game 中饰演研究助理佩吉·马克斯韦尔。圣詹姆斯凭借这一角色于1969年获得艾美奖。

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她因在犯罪剧 McMillan & Wife 中饰演萨莉·麦克米兰而获得最大知名度，罗克·赫德森是她的搭档。该剧于1971年至1976年播出，演员凭借这一角色三次获得艾美奖提名。后来，她在 CBS 情景喜剧 Kate & Allie 中饰演凯特，该剧于1984年至1989年播出。她又两次因这项工作获得艾美奖提名。

家庭与晚年

1981年，圣詹姆斯担任 Saturday Night Live 的客座主持人时，结识了该节目当时的执行制片人迪克·埃伯索尔。两人在相识约六周后结婚，育有三个儿子——查理、威利和泰迪。泰迪于2004年在一场私人飞机坠毁事故中去世，年仅14岁。

Kate & Allie 结束后，这位演员不再从事常规电视工作，专注于在康涅狄格州利奇菲尔德抚养年幼的孩子。她偶尔出演 The Drew Carey Show、Law & Order: Special Victims Unit 和 Suits，也以志愿者及该组织董事会成员的身份支持 Special Olympics。

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