帕丽斯·杰克逊向法院提出请求，要求驳回其父迈克尔·杰克逊遗产案中一项近1.1亿美元的报酬申请。她还要求将遗产管理人约翰·布兰卡的报酬比例从遗产娱乐业务总收入的15%降至10%。

对财务报告的质疑

据《滚石》报道，杰克逊在一份新的12页动议中称，布兰卡未能在其自行设定的9月15日截止日期前提交2023年和2024年的完整财务报告。她表示，所提交的文件并不完整，或仅是形式化的模板。

尽管如此，杰克逊称，布兰卡为自己、其律师以及已故遗产共同执行人约翰·麦克莱恩申请了总计109,219,648美元的报酬。麦克莱恩于5月去世，享年71岁。杰克逊称，所要求的报酬水平与她认为未妥善履行报告义务之间的差距不可接受。

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遗产方的立场

杰克逊请求自2003年起追溯适用较低费率，并在布兰卡提交截至2006年的完整准确报告之前维持这一费率。由布兰卡管理的遗产方代表向该媒体表示，这项动议没有依据。该代表称，遗产执行人从管理开始时就放弃了这类报酬，且未曾领取；相反，他们因管理迈克尔·杰克逊的业务而获得一笔由法院另行确定的费用。

这并非杰克逊首次与布兰卡发生法律纠纷。4月，已退休法官米切尔·贝克洛夫裁定，返还布兰卡批准向三名遗产律师发放的62.5万美元奖金。法院认为，遗产方没有提供充分依据证明这些款项公平且合理。

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