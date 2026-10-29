Пэрис Джексон обратилась в суд с требованием отклонить запрос на почти $110 млн компенсации по делу о наследстве ее отца Майкла Джексона. Она также просит снизить ставку вознаграждения управляющего наследством Джона Бранки с 15% до 10% валового дохода от развлекательной деятельности наследства.

Претензии к отчетности

Как сообщает Rolling Stone, в новом 12-страничном ходатайстве Джексон утверждает, что Бранка не представил полную финансовую отчетность за 2023 и 2024 годы к установленному им самим дедлайну 15 сентября. По ее словам, представленные документы были неполными или представляли собой лишь формальные заготовки.

Несмотря на это, по утверждению Джексон, Бранка просил $109 219 648 совокупной компенсации для себя, своих юристов и покойного соисполнителя наследства Джона Макклейна. Макклейн умер в мае в возрасте 71 года. Джексон назвала неприемлемой разницу между уровнем запрашиваемой компенсации и тем, что она считает ненадлежащим исполнением обязанностей по отчетности.

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Позиция наследства

Джексон просит применить сниженную ставку ретроспективно с 2003 года и сохранить ее до тех пор, пока Бранка не представит полную и точную отчетность до 2006 года. Представитель наследства, которым управляет Бранка, заявил изданию, что это ходатайство не имеет оснований. По его словам, исполнители наследства отказались от такого вознаграждения с начала управления и не получали его; вместо этого им выплачивается отдельная установленная судом плата за управление бизнесом Майкла Джексона.

Это не первый судебный спор Джексон с Бранкой. В апреле судья в отставке Митчелл Беклофф постановил вернуть $625 тыс. премий трем юристам наследства, которые были одобрены Бранкой. Суд пришел к выводу, что наследство не предоставило достаточных оснований считать эти выплаты справедливыми и обоснованными.

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