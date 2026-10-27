В США продюсер и рэпер из Орегона Авиэль Хиршфилд отозвал федеральный иск против рэпера Дрейка, в котором заявлял об авторстве припева песни Janice STFU. Это произошло примерно через 10 дней после подачи иска, сообщает Rolling Stone.

Претензии к припеву

Хиршфилд утверждал, что в прошлом году услышал композицию I Follow Rivers шведской певицы Ликке Ли по дороге в Сиэтл и написал вдохновлённый ею припев. По его версии, менее чем через шесть месяцев этот припев якобы без изменений использовали в Janice STFU.

Представитель продюсера ранее настаивал на обоснованности претензий. Он заявлял, что композиция была написана для Дрейка на музыку, созданную его продюсерами. Команда Дрейка категорически отвергала обвинения и назвала иск сфабрикованным и безосновательным.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Демо и авторские кредиты

В центре дела была запись, появившаяся в социальной сети X и представленная как демоверсия Хиршфилда с пониженным вокалом и припевом Janice STFU. Представитель продюсера заявлял, что несколько экспертов проверили предоставленные метаданные файла и признали их подлинными. После появления записи в сети пользователи также ставили под сомнение её достоверность.

До иска против Дрейка самой известной работой Хиршфилда был соавторский кредит в песне Heated с альбома Beyoncé Renaissance 2022 года. В Spotify он указан среди 18 авторов композиции, а Дрейк также имеет авторский кредит на этом треке.

Читай нас в