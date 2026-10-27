W USA producent i raper z Oregonu Aviel Hirschfield wycofał federalny pozew przeciwko raperowi Drake’owi, w którym twierdził, że jest autorem refrenu piosenki Janice STFU. Stało się to około 10 dni po złożeniu pozwu, podaje Rolling Stone.

Roszczenia dotyczące refrenu

Hirschfield twierdził, że w ubiegłym roku usłyszał piosenkę I Follow Rivers szwedzkiej wokalistki Lykke Li w drodze do Seattle i napisał inspirowany nią refren. Według jego wersji, mniej niż sześć miesięcy później ten refren miał zostać wykorzystany bez zmian w Janice STFU.

Przedstawiciel producenta wcześniej nalegał, że roszczenia są uzasadnione. Twierdził, że utwór został napisany dla Drake’a do muzyki stworzonej przez jego producentów. Zespół Drake’a kategorycznie odrzucał oskarżenia i nazwał pozew sfabrykowanym oraz bezzasadnym.

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Demo i prawa autorskie

W centrum sprawy znalazło się nagranie, które pojawiło się w serwisie społecznościowym X i było przedstawiane jako wersja demo Hirschfielda ze ściszonym wokalem oraz refrenem Janice STFU. Przedstawiciel producenta twierdził, że kilku ekspertów sprawdziło dostarczone metadane pliku i uznało je za autentyczne. Po pojawieniu się nagrania w sieci użytkownicy również kwestionowali jego autentyczność.

Przed pozwem przeciwko Drake’owi najbardziej znaną pracą Hirschfielda był współautorski kredyt przy piosence Heated z albumu Beyoncé Renaissance z 2022 roku. W Spotify jest wymieniony wśród 18 autorów utworu, a Drake również ma kredyt autorski przy tym nagraniu.

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