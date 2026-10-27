在美国，来自俄勒冈州的制作人兼说唱歌手阿维尔·赫希菲尔德撤回了对说唱歌手德雷克提起的联邦诉讼；他在诉讼中声称拥有歌曲 Janice STFU 副歌的创作权。据《滚石》报道，此事发生在提起诉讼约10天后。

围绕副歌的主张

赫希菲尔德称，去年他在前往西雅图的路上听到了瑞典歌手 Lykke Li 的歌曲 I Follow Rivers，并写下了一段受其启发的副歌。按照他的说法，不到六个月后，这段副歌据称被原封不动地用于 Janice STFU。

该制作人的代表此前坚持认为这些主张有依据。他表示，这首歌是为德雷克创作的，配乐由德雷克的制作人制作。德雷克的团队断然否认相关指控，并称该诉讼是捏造且毫无根据的。

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样带与词曲作者署名

案件的核心是一段出现在社交网络 X 上的录音，该录音被称为赫希菲尔德的样带版本，其中人声被调低，并包含 Janice STFU 的副歌。该制作人的代表表示，多名专家核查了所提供的文件元数据，并认定其真实。该录音在网上出现后，用户也对其真实性提出质疑。

在起诉德雷克之前，赫希菲尔德最知名的作品是在 Beyoncé 2022年专辑 Renaissance 中歌曲 Heated 的共同词曲作者署名。在 Spotify 上，他被列为该歌曲18名作者之一，德雷克也拥有这首歌的词曲作者署名。

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