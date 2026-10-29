Возле штаб-квартиры компании Hybe в районе Ёнсан в Сеуле, Южная Корея, появились протестные грузовики из-за участия танцоров в выступлениях K-pop-группы Seventeen. Как сообщает Korea Herald, по данным местных сообщений, грузовики отправили фанаты группы, которые считают, что танцоры якобы затмевают ее участников на сцене.

Требования к агентству

На фото и видео, распространяющихся в социальных сетях, видны надписи с требованием к агентству убрать танцоров из выступлений Seventeen. Авторы протеста заявляют, что зрители покупают билеты на концерты, чтобы увидеть участников группы, а не танцоров, сопровождающих номера.

Критика в социальных сетях также касается костюмов, причесок, хореографии и взаимодействия танцоров с участниками Seventeen. Часть фанатов жалуется, что яркая одежда и цветные волосы отвлекают внимание от артистов, а танцоры иногда заслоняют их зрителям на сцене.

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Спор о роли танцоров

В то же время другие пользователи социальных сетей назвали протест чрезмерным. Они отмечают, что танцоры являются важной частью масштабных постановок Seventeen, в частности групповой хореографии песни Super.

В Южной Корее общественное восприятие профессиональных танцоров изменилось после популярности танцевального шоу Mnet Street Woman Fighter, вышедшего в 2021 году. Шоу помогло профессиональным танцорам получить более широкую узнаваемость за пределами роли исполнителей, сопровождающих артистов. В частности, лидер танцевальной команды La Chica Габи стала известна благодаря телевизионным развлекательным программам, а участница шоу Эмма в 2024 году дебютировала в женской группе Badvillain как рэперша и главная танцовщица.

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