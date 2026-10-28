Апелляционный суд Калифорнии в США отклонил жалобу актера Дэнни Мастерсона, оставив в силе его приговор — 30 лет лишения свободы по двум эпизодам изнасилования. Об этом сообщает The Guardian.

Мастерсон, известный по сериалу That ’70s Show, в 2023 году был признан виновным в изнасиловании двух женщин в 2003 году. Третье обвинение, связанное с заявлением еще одной женщины об изнасиловании в 2001 году, было снято.

Аргументы защиты отклонили

Актер настаивал, что сексуальные контакты со всеми тремя женщинами происходили по взаимному согласию. В декабре он подал апелляцию, поставив под сомнение достоверность показаний заявительниц и заявив, что не получил справедливого судебного разбирательства.

Защита также утверждала, что судья Высшего суда Лос-Анджелеса Чарлейн Ф. Олмедо была предвзята в отношении саентологии. Однако коллегия из трех судей в 89-страничном решении пришла к выводу, что высказывания судьи во время процесса не свидетельствовали о враждебности или отступлении от нейтральности в отношении саентологии.

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Показания о саентологии

Прокуроры во время рассмотрения дела заявляли, что Мастерсон, являвшийся заметным саентологом, использовал свой статус в церкви, чтобы избежать ответственности. Все три заявительницы также принадлежали к этой религиозной организации на момент описанных событий.

Две женщины свидетельствовали, что после обращения к представителям церкви им говорили, что они не были изнасилованы, проводили с ними так называемые этические программы, которые они сравнивали с неоднократными допросами, и предостерегали от обращения в полицию. Суд разрешил бывшей саентологине Клэр Хедли дать экспертные показания о практиках церкви.

Адвокаты Мастерсона назвали решение неудачным и заявили Variety, что обратятся в Верховный суд Калифорнии. Церковь саентологии после приговора 2023 года заявляла, что показания и описания ее убеждений во время процесса были ложными, а сама организация не имеет политики, запрещающей или отговаривающей членов сообщать о преступлениях правоохранительным органам.

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