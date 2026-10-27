Рэпер Jay-Z выступит хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LXI, который пройдет 14 февраля 2027 года на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, США. Об этом артист сообщил в заявлении, пишет Rolling Stone.

«От Reasonable Doubt до сцены шоу в перерыве Супербоула — это было путешествие. Тридцать лет музыки, работы и культуры на самой большой сцене мира. Этот путь по-прежнему является воплощением мечты», — сказал Jay-Z.

Сотрудничество Roc Nation с НФЛ

Компания Jay-Z Roc Nation участвует в производстве шоу в перерыве Супербоула в рамках партнерства с НФЛ с 2019 года. Артист также был вовлечен в процесс принятия решений относительно исполнителей программы.

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Комиссар НФЛ Роджер Гуделл заявил, что лига на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с Jay-Z и Roc Nation и видит влияние рэпера на шоу в перерыве Супербоула. По его словам, при заключении соглашения с Roc Nation он попросил Jay-Z когда-нибудь самому выйти на сцену, когда тот сочтет этот момент подходящим.

Юбилейный год артиста

Jay-Z недавно отмечал 30-летие дебютного альбома Reasonable Doubt и 25-летие пластинки The Blueprint, выпущенной в 2001 году. В последние месяцы он также выступал на фестивале Roots Picnic, дал три концерта на Yankee Stadium, а затем провел стадионные шоу в Лондоне, Париже и на SoFi Stadium.

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