Raper Jay-Z będzie gwiazdą show w przerwie Super Bowl LXI, które odbędzie się 14 lutego 2027 roku na stadionie SoFi Stadium w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Artysta poinformował o tym w oświadczeniu, pisze Rolling Stone.

„Od Reasonable Doubt do sceny show w przerwie Super Bowl — to była podróż. Trzydzieści lat muzyki, pracy i kultury na największej scenie świata. Ta droga nadal jest spełnieniem marzeń” — powiedział Jay-Z.

Współpraca Roc Nation z NFL

Firma Jay-Z, Roc Nation, uczestniczy w produkcji show w przerwie Super Bowl w ramach partnerstwa z NFL od 2019 roku. Artysta był również zaangażowany w proces podejmowania decyzji dotyczących wykonawców programu.

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Komisarz NFL Roger Goodell oświadczył, że liga od kilku lat blisko współpracuje z Jay-Z i Roc Nation oraz widzi wpływ rapera na show w przerwie Super Bowl. Według niego, podczas zawierania umowy z Roc Nation poprosił Jay-Z, aby pewnego dnia sam wyszedł na scenę, gdy uzna ten moment za odpowiedni.

Jubileuszowy rok artysty

Jay-Z niedawno świętował 30. rocznicę debiutanckiego albumu Reasonable Doubt oraz 25. rocznicę płyty The Blueprint, wydanej w 2001 roku. W ostatnich miesiącach wystąpił również na festiwalu Roots Picnic, zagrał trzy koncerty na Yankee Stadium, a następnie przeprowadził stadionowe koncerty w Londynie, Paryżu i na SoFi Stadium.

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